Во Владимире 15-летний боксер умер во время боя

Несмотря на то, что судья остановил бой, дежурным медработникам не удалось оказать помощь пострадавшему – у него начались судороги, и он умер, не добравшись до медицинского учреждения. Соревнования проходили 5 ноября в спорткомплексе «Молодежный» г. Владимира.
Ранее подросток состоял в школе олимпийского резерва. Как сообщили в региональном Следственном управлении СКР, это была не первая травма головы у юноши – он переносил подобную несколько лет назад. По факту гибели спортсмена уже возбуждено уголовное дело.