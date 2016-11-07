rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Во Владимире 15-летний боксер умер во время боя

7 ноября 2016, 15:05
Во время боя юный спортсмен получил несколько сильных ударов и скончался в реанимобиле по дороге в больницу - пишет megatyumen.ru.

Несмотря на то, что судья остановил бой, дежурным медработникам не удалось оказать помощь пострадавшему – у него начались судороги, и он умер, не добравшись до медицинского учреждения. Соревнования проходили 5 ноября в спорткомплексе «Молодежный» г. Владимира.

Ранее подросток состоял в школе олимпийского резерва. Как сообщили в региональном Следственном управлении СКР, это была не первая травма головы у юноши – он переносил подобную несколько лет назад. По факту гибели спортсмена уже возбуждено уголовное дело.

#Желтые новости#Денис Объедкин
Подпишитесь
Ростовский блогер Гаспар Авакян заявил, что его задержала полиция и вручили повестку
Сегодня, 16:19
Какие здания с бомбоубежищами продают в Ростовской области
Сегодня, 13:59
«Где выплаты»: ростовчане обсуждают сложности с помощью мобилизованным
Сегодня, 15:54
В Ростовской области очевидцы рассказали, как женщину убило упавшим деревом
Сегодня, 14:55
«Феерия цветов» ждет ростовчан в парке имени Вити Черевичкина
Сегодня, 13:56
Тарифы ЖКХ в Ростовской области вырастут в декабре. Как можно сэкономить?
Вчера, 10:00