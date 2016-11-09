rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Десять заповедей велосипедиста создадут в Ростове-на-Дону

9 ноября 2016, 11:11
В Ростове-на-Дону выпустят брошюру "Заповеди велосипедиста" с правилами дорожного движения, рассказал в интервью RostovGazeta руководитель городской службы проката велосипедов в городе Ростове-на-Дону "Прокат в Ростове" Дмитрий Гусев.

"К следующему велосезону совместно с управлением по физической культуре и спорту города и областным ГИБДД мы решили выпустить брошюру "Заповеди велосипедиста" — 10 правил, которые он должен соблюдать на дороге. Знание их поможет сохранить жизнь", — считает Гусев.

По его словам, велосипедисты зачастую не знают элементарных правил обозначения своего поведения на дороге: поворот вправо-влево указывается рукой в сторону, знак остановки — рукой вперед. "Велосипед — это такой же вид транспорта и такая же часть городского движения, как и автомобиль, поэтому для него должна быть создана определенная инфраструктура: правила передвижения, знаки, его ограничивающие", — говорит Гусев.

Полный текст интервью читайте на сайте rostovgazeta.ru.

#Новости#Общество#Денис Объедкин
Подпишитесь
Военком Ростовской области Егоров опроверг начало второй волны частичной мобилизации
Сегодня, 00:35
«Дома жутко холодно»: ростовчан ужаснуло включение отопления только с 17 октября
Сегодня, 09:19
Не поступивший в ростовский вуз украинский олигарх Корбан призвал разбомбить Таганрог
Вчера, 21:53
В Ростове вместо увядшей высадят новую лаванду на Большой Садовой
Вчера, 20:33
Подробности гибели женщины из-за падения дерева назвали в Ростовской области
Сегодня, 09:35
Тарифы ЖКХ в Ростовской области вырастут в декабре. Как можно сэкономить?
Вчера, 10:00