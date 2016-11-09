Десять заповедей велосипедиста создадут в Ростове-на-Дону

"К следующему велосезону совместно с управлением по физической культуре и спорту города и областным ГИБДД мы решили выпустить брошюру "Заповеди велосипедиста" — 10 правил, которые он должен соблюдать на дороге. Знание их поможет сохранить жизнь", — считает Гусев.
По его словам, велосипедисты зачастую не знают элементарных правил обозначения своего поведения на дороге: поворот вправо-влево указывается рукой в сторону, знак остановки — рукой вперед. "Велосипед — это такой же вид транспорта и такая же часть городского движения, как и автомобиль, поэтому для него должна быть создана определенная инфраструктура: правила передвижения, знаки, его ограничивающие", — говорит Гусев.