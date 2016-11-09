Донские олимпийцы получат 27 млн руб

"Деньги получат обладатели медалей и спортсмены, которые заняли четвертые - шестые места", - сказано в сообщении.
Уточняется, что за первые места будет выплачено по 2 миллиона рублей, за вторые - 1,5 миллиона, за пятое место - 200 тысяч рублей.
Также 10 миллионов рублей назначено для выплаты тренерам. Те, кто воспитал победителей, получат по 1 миллиону рублей, за вторые места - по 700 тысяч рублей, за пятое - сто тысяч рублей.
Всего в спортсоревнованиях донские спортсмены завоевали девять медалей.