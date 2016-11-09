Политики и интернет-лидеры со всего мира высказались о победе Трампа

"Европа отнеслась к победе миллиардера настороженно, политические лидеры ЕС высказываются в соцсетях и в СМИ, избегая резких оценок. Евросоюз считает, что с новым президентом будет сложнее работать, однако сотрудничество, безусловно, продолжится", – передает издание.
Резкое замечание позволил себе лишь бывший лидер Партии независимости Великобритании Найджел Фарадж, он назвал результаты выборов в США второй революцией 2016 года, подразумевая под первой брекзит. К мнению Фараджа присоединился и экс-министр финансов России Алексей Кудрин. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Трамп откроет в США новый период истории, однако в целом оценил победу положительно.
Лидер Венесуэлы Николас Мадуро отнесся к процессу выборов скептически, раскритиковав саму процедуру с участием выборщиков, намекнув на отсутствие демократической составляющей в этой методике и назвав систему выборов президента США "средневековой".
Михаил Ходорковский в своем Twitter назвал выборы честными, а политику Трампа – непредсказуемой. Он также заявил, что "теперь у Путина в этом плане появился достойный конкурент". Министр экономического развития РФ Алексей Улюкаев назвал итоги американских выборов "бунтом" рабочего класса.
Оппозиционер Алексей Навальный сообщил, что не понимает, почему победу Трампа одобряет Кремль. Навальный выразил опасения, что новый президент может "уронить цены на нефть", а это грозит России неприятными последствиями.
В соцсетях к победе Трампа отнеслись также по-разному. Некоторые пользователи назвали его Волан-де-Мортом, другие сравнили его с еще одним персонажем вселенной "Гарри Поттера" Долорес Амбридж. Комментаторы также назвали 11 ноября второй великой трагедией Америки, обыграв написание дат 9/11 и 11/9. Кроме того, британские пользователи считают, что США отныне превратились в "одно большое реалити-шоу".