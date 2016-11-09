Политики и интернет-лидеры со всего мира высказались о победе Трампа

В соцсетях к победе Трампа отнеслись также по-разному. Некоторые пользователи назвали его Волан-де-Мортом, другие сравнили его с еще одним персонажем вселенной "Гарри Поттера" Долорес Амбридж. Комментаторы также назвали 11 ноября второй великой трагедией Америки, обыграв написание дат 9/11 и 11/9. Кроме того, британские пользователи считают, что США отныне превратились в "одно большое реалити-шоу".