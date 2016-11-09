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Siri для велосипедистов создали в Ростове

9 ноября 2016, 10:52
Приложение с серией экскурсионных маршрутов для велосипедистов по городам России создали в Ростове-на-Дону, рассказал в интервью RostovGazeta руководитель городской службы проката велосипедов в городе Ростове-на-Дону "Прокат в Ростове" Дмитрий Гусев.

"Веловод — это мобильное приложение с серией экскурсионных маршрутов по городу Ростову-на-Дону и области, некий велогид, или Siri для велосипедистов. Скачав приложение, можно прокатиться по Ростову, прослушать экскурсии, поучаствовать в квесте или проложить собственный маршрут и поделиться им с друзьями", — говорит он.

Пока в Ростове открыты семь экскурсионных маршрутов, средняя протяженность которых — 5 километров, а время, затраченное в пути, — около 40 минут. В разработке — еще несколько маршрутов в Ростове, Краснодаре, Москве и Санкт-Петербурге. По словам Гусева, приложение будет востребовано к Чемпионату мира по футболу в 2018 году, когда в эти города приедет большое количество туристов, привыкших знакомиться с городом на велосипеде.

На разработку мобильного приложения потребовалось полтора года. Оно доступно для тестирования на платформах Android и Windows. Сейчас его скачали более 100 человек.

Полный текст интервью читайте на сайте rostovgazeta.ru.

#Новости#Общество#Денис Объедкин
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