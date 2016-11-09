Siri для велосипедистов создали в Ростове

"Веловод — это мобильное приложение с серией экскурсионных маршрутов по городу Ростову-на-Дону и области, некий велогид, или Siri для велосипедистов. Скачав приложение, можно прокатиться по Ростову, прослушать экскурсии, поучаствовать в квесте или проложить собственный маршрут и поделиться им с друзьями", — говорит он.
Пока в Ростове открыты семь экскурсионных маршрутов, средняя протяженность которых — 5 километров, а время, затраченное в пути, — около 40 минут. В разработке — еще несколько маршрутов в Ростове, Краснодаре, Москве и Санкт-Петербурге. По словам Гусева, приложение будет востребовано к Чемпионату мира по футболу в 2018 году, когда в эти города приедет большое количество туристов, привыкших знакомиться с городом на велосипеде.
На разработку мобильного приложения потребовалось полтора года. Оно доступно для тестирования на платформах Android и Windows. Сейчас его скачали более 100 человек.