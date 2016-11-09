Siri для велосипедистов создали в Ростове

Пока в Ростове открыты семь экскурсионных маршрутов, средняя протяженность которых — 5 километров, а время, затраченное в пути, — около 40 минут. В разработке — еще несколько маршрутов в Ростове, Краснодаре, Москве и Санкт-Петербурге. По словам Гусева, приложение будет востребовано к Чемпионату мира по футболу в 2018 году, когда в эти города приедет большое количество туристов, привыкших знакомиться с городом на велосипеде.