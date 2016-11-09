В части Ростова до середины ноября будут отключать свет

Днем будут выключать электричество на улицах Лесозащитная, Печорская, Двинская, Щербакова, Арефьева, в переулке Орехово-Зуевский.
Кроме того, в среду и четверг днем света не будет по улицам Целинная, Пархоменко.
Со среды по пятницу без электричества днем будут оставаться улицы 30-летия Октября, Задонская, Дарвина, Попова.
В среду свет выключили до конца дня на улицах Донская, Вторая Грамши, Невская, Можайская, Лесозащитная, Шевцовой, Победы, Борковского, Зои Космедемьянской, Береговая, Нансена, Зорге, проспектах Стачки, Михаила Нагибина и в переулке Семашко.