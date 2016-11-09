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В части Ростова до середины ноября будут отключать свет

9 ноября 2016, 03:35
В Ростове-на-Дону ежедневно до 17 ноября будут отключать свет по нескольким улицам из-за техработ, сообщает горадминистрация.

Днем будут выключать электричество на улицах Лесозащитная, Печорская, Двинская, Щербакова, Арефьева, в переулке Орехово-Зуевский.

Кроме того, в среду и четверг днем света не будет по улицам Целинная, Пархоменко.

Со среды по пятницу без электричества днем будут оставаться улицы 30-летия Октября, Задонская, Дарвина, Попова.

В среду свет выключили до конца дня на улицах Донская, Вторая Грамши, Невская, Можайская, Лесозащитная, Шевцовой, Победы, Борковского, Зои Космедемьянской, Береговая, Нансена, Зорге, проспектах Стачки, Михаила Нагибина и в переулке Семашко.

#Новости#Происшествия#Денис Объедкин
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