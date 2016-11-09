Велосипедисты Ростова ездят без правил, как кареты в 16 веке

Ростов-на-Дону считается не самым велопригодным: велодорожки в городе если и есть, то короткие, велосипедисты на свой страх и риск ездят по проезжей части, а те, кто решается выехать на тротуар, встречаются с неодобрительными взглядами и окликами прохожих. Удалось ли переломить ситуацию с появлением в городе велопроката?
Я бы не сказал, что город не приспособлен к велодвижению, потому что горожане сами доказывают обратное. Велосипедистов на улицах Ростова с каждым годом становится все больше и больше, люди отдают предпочтение велосипеду и как виду транспорта, и как отдыху.
Изменения происходят постоянно, может быть, не всегда быстрыми и не такими очевидными темпами, как хотелось бы, но происходят. Еще семь лет назад в городе Ростове-на-Дону не было возможности взять велосипед напрокат. Это расстраивало меня, моих друзей и многих людей. Он был нужен городу, он был создан. Сейчас в городе не так много велодорожек. Они есть на улице Пушкинской, на Набережной. Другой вопрос, что последняя, например, короткая и не очень привлекательная, но она есть и это радует.
Для создания велопригодного города не достаточно проложить линию на асфальте. В некоторых местах нужно переделывать целые дорожные развязки. Сегодня город может быть к этому не готов, поэтому я не стою с лозунгами "Даешь велодорожки". Велодорожки не нужны тем, кто уже передвигается по городу на велосипеде. Они нужны для подрастающего поколения и тех, кто только намеревается пересесть на двухколесный транспорт. Мое видение таково, что сначала у горожан должна сформироваться определенная веломентальность, потом за ней последует инфраструктура.
Есть масса примеров и европейских городов, и городов России, к примеру, Москва, Санкт-Петербург, Казань, город-эксперимент Альметьевск в Республике Татарстан, где не только спроектировали полноценную инфраструктуру для передвижения велосипедистов, открыв государственные велопрокаты и тем самым решив вопрос пробок, но и научились просчитывать социально-экономический эффект. А он таков: стране выгодно, когда человек жив, и чем дольше он живет, тем большую выгоду государство получает. Велодвижение дает новые направления развития туристической отрасли — велотуризм в Ростове-на-Дону и в России развивается даже вопреки отсутствию инфраструктуры.
Как автомобилист, велосипедист и пешеход могут адекватно сосуществовать на одной дороге?
Достаточно взаимного уважения всех участников дорожного движения. Если на выходных человек передвигается по городу на велосипеде в качестве отдыха или развлечения, то и в будние дни, когда он за рулем автомобиля, он будет обращать внимание на велосипедистов как на равных и более снисходительно к ним относиться.
Когда несколько веков назад появлялись первые кареты с лошадьми, для них не было специальных правил дорожного движения — они ездили, где приходится. В аналогичном положении сейчас оказались велосипедисты. Постепенно люди приходят к тому, что велосипед — это такой же вид транспорта и такая же часть городского движения, как и автомобиль, поэтому для него должна быть создана определенная инфраструктура: правила передвижения, знаки, его ограничивающие.
Велосипедисты пока остаются наименее защищенными участниками дорожного движения. В ПДД написано, что нужно ехать по специально выделенной велополосе, но если ее нет, то двигаться в крайней левой. Иногда и в крайней левой не получается – приходится ездить по тротуарам. Пешеходам пора понять, что та полоса, которая расчерчена для велосипедов, рассчитана для езды на нем — по ней не нужно ходить с колясками и с покупками. Велолюбителям, в свою очередь, не стоит ездить по главной аллее, если есть велодорожки, а тем более разгоняться.
Существуют ли ограничения по скорости для велосипедистов?
Только физические, и ограничения, связанные с соблюдением правил дорожного движения. К примеру, если висит знак 60, то ни автомобилисту, ни велосипедисту не стоит его нарушать.
А какое самое распространенное нарушение ПДД среди велолюбителей?
Неспешивание на пешеходных переходах. То есть, если велосипедист преодолевает пешеходный пешеход на велосипеде, то он воспринимается, как транспортное средство, как если бы автомобиль проехался на красный свет. Он должен сойти с педалей и стать пешеходом, что также важно и для его сохранности.
Приходится сталкиваться с тем, что велосипедисты зачастую не знают элементарных правил обозначения своего поведения на дороге: поворот вправо-влево указывается рукой в сторону, знак остановки — рукой вперед. К следующему велосезону совместно с управлением по физической культуре и спорту города и областным ГИБДД мы решили выпустить брошюру "Заповеди велосипедиста" — 10 правил, которые он должен соблюдать на дороге. Знание их поможет сохранить жизнь.
Где могут прокатиться любители экстремальной езды?
Если мы говорим о загородных маршрутах, то это, конечно, в районе Ростовского моря, где роща и сосновый бор, большое количество троп и нет машин. В парке Авиаторов сейчас проложили велодорожки, вскоре они появятся на левом берегу Дона.
Распространенная во многих городах практика, когда можно взять велосипед в одной части города и сдать его в другой, следуя по пути на работу, в Ростове пока не приживается. Почему?
Постоянные клиенты "Проката в Ростове" могут воспользоваться этой услугой, но проблема заключается в том, что количество действующих пунктов не покрывает все части города. Он разрастается, появляются новые микрорайоны, тогда как прокаты велосипедов сосредоточены в основном в центральной части города и предназначены скорее для аренды велосипедов в качестве развлечения. Все же в городе не такое большое засилье автомобилей, и передвижение в нем не так сильно затруднено, как, скажем, в Москве или Санкт-Петербурге. Рыночные условия таковы, что сети прокатов в этих городах — это не бизнес, а городские дотационные службы с последующей простотой разрешительных процессов на их создание. В нашем случае происходит саморазвитие. Сначала у нас не было ни одного стационарного пункта. Сейчас у нас уже один круглогодичный пункт, загородный пункт на Каскадной, помимо этого несколько на Набережной, на Гребном канале, на левом берегу Дона. К велосезону их станет больше. Мы акцентируем внимание не на том, что можно взять велосипед в одном пункте проката и сдать в другом, а на том, что можно попробовать любые модели велосипедов: спортивные, городские, тандем и шоссейные.
Какие модели считаются наиболее пригодными для передвижения по городу?
Красивые. Велосипед должен украшать город. В остальном каждый выбирает велосипед для себя. В нашем парке всего около 150 велосипедов различных моделей, не считая ретро-коллекции — с ней свыше 200.
Какова средняя цена проката по городу?
Стоимость проката в Ростове очень низкая. В среднем — это 150-200 рублей, люди, как правило, берут велосипед на час и на два.
В какой момент бизнес стал приносить прибыль?
Бизнес приносил прибыль с самого первого дня, тогда как окупаемость проекта соразмерна с нашими амбициями. Мы постоянно работаем над дополнительными направлениями по улучшению сервиса, открываем новые направления по доставке и ремонту. Сейчас за счет собственных инвестиций разрабатываем мобильное приложение.
Расскажите о нем подробнее. Что это за проект?
Этот проект мы готовим к Чемпионату мира по футболу в 2018 году, и уже сегодня он начинает жить отдельно от городской службы проката. Веловод — это мобильное приложение с серией экскурсионных маршрутов по городу Ростову-на-Дону и области, некий велогид, или Siri для велосипедистов. Скачав приложение, можно прокатиться на велосипеде по Ростову, прослушать экскурсии или поучаствовать в квесте. Затем можно проложить собственный маршрут и поделиться им с друзьями, составлять рейтинги лучших. К 2018 году приложение будет востребовано среди туристов, потому что многие из них привыкли знакомиться с городом на велосипедах.
На разработку программного обеспечения ушло полтора года. Мобильное приложение пока доступно для тестирования на платформах Android и Windows.
Многие уже сегодня предпочитают передвигаться по городу на велосипедах. На ваш взгляд, наступит ли день, когда все в Ростове-на-Дону пересядут на двухколесный транспорт, как в некоторых европейских городах?
У нас уже есть места, где велосипед является основным видом транспорта. Можно сравнивать с крупными мегаполисами, а можно копнуть в глубинку — и там, и там люди ездят на велосипедах. Вопрос, есть ли там хорошие дороги? К лучшим нужно стремиться и не забывать радоваться тому, что есть.