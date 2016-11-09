Велосипедисты Ростова ездят без правил, как кареты в 16 веке

Постоянные клиенты "Проката в Ростове" могут воспользоваться этой услугой, но проблема заключается в том, что количество действующих пунктов не покрывает все части города. Он разрастается, появляются новые микрорайоны, тогда как прокаты велосипедов сосредоточены в основном в центральной части города и предназначены скорее для аренды велосипедов в качестве развлечения. Все же в городе не такое большое засилье автомобилей, и передвижение в нем не так сильно затруднено, как, скажем, в Москве или Санкт-Петербурге. Рыночные условия таковы, что сети прокатов в этих городах — это не бизнес, а городские дотационные службы с последующей простотой разрешительных процессов на их создание. В нашем случае происходит саморазвитие. Сначала у нас не было ни одного стационарного пункта. Сейчас у нас уже один круглогодичный пункт, загородный пункт на Каскадной, помимо этого несколько на Набережной, на Гребном канале, на левом берегу Дона. К велосезону их станет больше. Мы акцентируем внимание не на том, что можно взять велосипед в одном пункте проката и сдать в другом, а на том, что можно попробовать любые модели велосипедов: спортивные, городские, тандем и шоссейные.