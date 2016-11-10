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Кабмин согласился с идеей установки "черных ящиков" на авто

10 ноября 2016, 04:46
Правительство РФ одобрило идею внедрения в машины "черных ящиков", для этого создали рабочую группу, которая подготовит законодательную базу, сообщает РИА "Новости".

"Поступило предложение оснащать машины регистраторами, которые будут фиксировать, сохранять и передавать данные движения по сигналам ГЛОНАСС. Будет создана единая среда сбора и обработки сведений о местоположении и состоянии авто", - сказано в сообщении.

Уточняется, что возможна передача информации о нагрузке на ось грузовиков, это решит вопрос взвешивания грузов, о стиле езды для составления договора страхования.

При этом о бюджете проекта пока речи не идет. Инновацию могут начать внедрять через четыре года.

#Новости#Технологии#Денис Объедкин
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