Кабмин согласился с идеей установки "черных ящиков" на авто

"Поступило предложение оснащать машины регистраторами, которые будут фиксировать, сохранять и передавать данные движения по сигналам ГЛОНАСС. Будет создана единая среда сбора и обработки сведений о местоположении и состоянии авто", - сказано в сообщении.
Уточняется, что возможна передача информации о нагрузке на ось грузовиков, это решит вопрос взвешивания грузов, о стиле езды для составления договора страхования.
При этом о бюджете проекта пока речи не идет. Инновацию могут начать внедрять через четыре года.