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Porsche представила новые версии Panamera и цены на них для РФ

10 ноября 2016, 19:36
Компания Porsche представила новые модели и озвучила их стоимость в России, сообщает издание "Колеса".

На автосалоне в Лос-Анджелесе производитель представит две модели – Panamera с турбинированным V6 и вариант Executive с удлиненной колесной базой. Для обеих модификаций предусмотрен V6 как базовый, при этом в разных моделях будет отличаться мощность мотора.

В Executive колесная база удлинена на 150 миллиметров. Такой вариант будет доступен в моделях Panamera 4, Panamera 4S, Panamera Turb, и Panamera 4 E-Hybrid.

Дополнением у нового Porsche Panamera Executive станет панорамная крыша, подогрев сидений первого и второго рядов и адаптивная пневмоподвеска.

Стоимость новых моделей составляет от 6 миллионов 99 тысяч до 10 миллионов 937 тысяч рублей в зависимости от модификации.


#Новости#Общество#Денис Объедкин
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