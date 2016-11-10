Porsche представила новые версии Panamera и цены на них для РФ

На автосалоне в Лос-Анджелесе производитель представит две модели – Panamera с турбинированным V6 и вариант Executive с удлиненной колесной базой. Для обеих модификаций предусмотрен V6 как базовый, при этом в разных моделях будет отличаться мощность мотора.