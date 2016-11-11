Бизнесменам Дона приходится ждать господдержку по полгода

"В настоящий момент мы принимаем заявки на получение микрозайма на март следующего года. Предприниматели вынуждены стоять в очереди, потому что, к сожалению, бюджетных средств не хватает", — отмечает он.
По словам Деменского, это не означает, что государственная поддержка становится недоступной. "Все заявки рассматриваются в те же сроки, что и ранее, единственное, момент получения денег сдвигается", — говорит он.
Представитель организации отметил, что доступность непосредственно финансовых ресурсов за последнее время увеличилась, чему способствовало увеличение с 1 года до 3 лет срока предоставления займов бизнесу, а также начало работы с Гарантийным фондом Ростовской области, что существенно облегчило заёмщикам решение вопроса с обеспечением.
Чтобы получить микрозайм под 10%, предприниматели не должны иметь задолженности перед бюджетом, а иметь хорошую кредитоспособность.
Максимальная сумма займа — 3 миллиона рублей. Средства предоставляются под залог недвижимого имущества сроком до трех лет. Сейчас активными заемщиками выступают более тысячи предпринимателей.
Госфинансирование — не единственная форма поддержки, в которой сегодня нуждаются представители малого и среднего бизнеса, сообщает директор по массовому бизнесу Альфа-Банка в Ростове-на-Дону Евгения Пристенская.
"Малому бизнесу сейчас не хватает экспертной поддержки на узконаправленные темы, например, юридической и финансовой экспертизы", — отмечает она.