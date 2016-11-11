Бизнесменам Дона приходится ждать господдержку по полгода

Представитель организации отметил, что доступность непосредственно финансовых ресурсов за последнее время увеличилась, чему способствовало увеличение с 1 года до 3 лет срока предоставления займов бизнесу, а также начало работы с Гарантийным фондом Ростовской области, что существенно облегчило заёмщикам решение вопроса с обеспечением.

