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Бизнесменам Дона приходится ждать господдержку по полгода

11 ноября 2016, 07:09
Представители малого и среднего бизнеса в Ростовской области ждут свои средства по микрозаймам с господдержкой под 10% годовых еще почти полгода после одобрения заявки, сообщил RostovGazeta первый заместитель директора ростовского регионального агентства поддержки предпринимательства Евгений Деменский.

"В настоящий момент мы принимаем заявки на получение микрозайма на март следующего года. Предприниматели вынуждены стоять в очереди, потому что, к сожалению, бюджетных средств не хватает", — отмечает он.

По словам Деменского, это не означает, что государственная поддержка становится недоступной. "Все заявки рассматриваются в те же сроки, что и ранее, единственное, момент получения денег сдвигается", — говорит он.

Представитель организации отметил, что доступность непосредственно финансовых ресурсов за последнее время увеличилась, чему способствовало увеличение с 1 года до 3 лет срока предоставления займов бизнесу, а также начало работы с Гарантийным фондом Ростовской области, что существенно облегчило заёмщикам решение вопроса с обеспечением.

Чтобы получить микрозайм под 10%, предприниматели не должны иметь задолженности перед бюджетом, а иметь хорошую кредитоспособность.
Максимальная сумма займа — 3 миллиона рублей. Средства предоставляются под залог недвижимого имущества сроком до трех лет. Сейчас активными заемщиками выступают более тысячи предпринимателей.

Госфинансирование — не единственная форма поддержки, в которой сегодня нуждаются представители малого и среднего бизнеса, сообщает директор по массовому бизнесу Альфа-Банка в Ростове-на-Дону Евгения Пристенская.

"Малому бизнесу сейчас не хватает экспертной поддержки на узконаправленные темы, например, юридической и финансовой экспертизы", — отмечает она.

#Новости#Экономика#Денис Объедкин
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