Парламентарии Дона призвали изменить административное законодательство

"Ростовская область в очередной раз поднимает вопрос защиты общественного порядка. Сегодня катастрофическая ситуация с составлением протоколов по региональным правонарушениям. По этим правонарушениям наши полицейские, которые ещё два года назад могли составить протокол и пресекать правонарушения, бездействуют", - заявила Рукавишникова.
Бездействие, говорит Рукавишникова, обусловлено тем, что согласно действующему кодексу об административных правонарушениях они не имеют права вмешиваться.
Количество протоколов по нарушению общественной безопасности по итогам мониторинга комитета Заксобрания по законодательству снизилось на десятки, а по некоторым субъектам сотни раз, и это не связано с резким уменьшением количества правонарушений. Учитывая, по словам Рукавишниковой, что на региональном и местном уровне нет структур по охране общественного порядка, должностные лица не имеют необходимых полномочий для решения конфликтных ситуаций.
"По факту множество административных нарушений не пресекается и не наказывается", - добавила она.
К сфере влияния закона относятся темы употребления спиртного в общественных местах, нарушения общественного покоя, нарушения комендантского часа для несовершеннолетних, попрошайничество.