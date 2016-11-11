Парламентарии Дона призвали изменить административное законодательство

Количество протоколов по нарушению общественной безопасности по итогам мониторинга комитета Заксобрания по законодательству снизилось на десятки, а по некоторым субъектам сотни раз, и это не связано с резким уменьшением количества правонарушений. Учитывая, по словам Рукавишниковой, что на региональном и местном уровне нет структур по охране общественного порядка, должностные лица не имеют необходимых полномочий для решения конфликтных ситуаций.

