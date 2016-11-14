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Жительница Новочеркасска проиграла в финале конкурса "Мисс офис-2016"

14 ноября 2016, 08:00
Жительница города Новочеркасска Ростовской области 26-летняя Инна Насибова не сумела получить корону 7-го Всероссийского конкурса красоты "Мисс офис-2016", говорится на сайте организаторов.

Звание королевы офиса и миллион рублей получила  москвичка Татьяна Иванова. Коммерческий директор одной из новочеркасских фирм вышла в финал конкурса красоты среди офисных работниц, но не сумела выиграть ни одну из номинаций.

#Новости#Общество#Денис Объедкин
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