Жительница Новочеркасска проиграла в финале конкурса "Мисс офис-2016"
14 ноября 2016, 08:00
Жительница города Новочеркасска Ростовской области 26-летняя Инна Насибова не сумела получить корону 7-го Всероссийского конкурса красоты "Мисс офис-2016", говорится на сайте организаторов.
Звание королевы офиса и миллион рублей получила москвичка Татьяна Иванова. Коммерческий директор одной из новочеркасских фирм вышла в финал конкурса красоты среди офисных работниц, но не сумела выиграть ни одну из номинаций.