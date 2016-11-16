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Ростовский бизнесмен Хуруджи заявил о краже вещдоков на 250 млн руб

16 ноября 2016, 10:12
Кража вещественных доказательств на сумму около 250 миллионов рублей по уголовному делу ростовского предпринимателя и главного акционера (96,6% акций) системообразующего энергетического предприятия в регионе – АО "Энергия" Александра Хуруджи может быть связана с оплатой юридических услуг, сообщил журналисту RostovGazeta сам Хуруджи.

Ростовского предпринимателя обвинили в хищении более 470 миллионов рублей у "МРСК Юга". Его арестовали 2 декабря прошлого года и отпустили под залог в 5 миллионов рублей 19 августа после личного поручительства уполномоченного при президенте РФ по правам предпринимателей Бориса Титова.

"Средства на различных счетах компании (в общей сложности – около 250 миллионов рублей) были признаны вещественными доказательствами.
Следователь посчитал, что это деньги, нажитые преступным путём, и наложил на них арест. Он продлевался заблаговременно, но после моего заключения был снят. Денежные средства высвобождаются – ими начинают распоряжаться в неустановленных целях", —.отмечает Хуруджи.

В пятницу, 11 ноября, он получил ответ, что денежных средств на счету компании больше нет. Часть из них – 80 миллионов были направлены на якобы юридические услуги компании ООО "МПК", которую в ходе допросов не указал ни директор, ни главный бухгалтер "Энергии" как исполнителя юридических услуг.

"Фактически это означает, что вещественные доказательства в размере
250 миллионов рублей были растрачены. На территории Ростовской области произошло, возможно, крупнейшее хищение вещдоков", — отмечает Хуруджи.

Сейчас дело находится на особом контроле всех силовых структур и ведомств.

В понедельник, 14 ноября, Хуруджи заявил дополнительное ходатайство об обеспечительных мерах, связанных с арестом не только счётов, но и имущества компании. "МРСК Юга", организация, которая, казалось бы, должна быть заинтересована в том, чтобы с предприятием все было хорошо, в лице своих представителей выступила против", — отмечает он.

АО "Энергия" — системообразующее предприятие, отвечающие за энергоснабжение более миллиона жителей. Предприятие обслуживает оборудование большой мощности и владеет электрическими сетями высокого класса напряжения 220 тысяч вольт.

#Новости#Экономика#Денис Объедкин
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