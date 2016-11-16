Ростовский бизнесмен Хуруджи заявил о краже вещдоков на 250 млн руб

В понедельник, 14 ноября, Хуруджи заявил дополнительное ходатайство об обеспечительных мерах, связанных с арестом не только счётов, но и имущества компании. "МРСК Юга", организация, которая, казалось бы, должна быть заинтересована в том, чтобы с предприятием все было хорошо, в лице своих представителей выступила против", — отмечает он.