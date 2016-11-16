В Ростове в индейке от компании "Евродон" снова обнаружили антибиотики

В сообщении уточняется, что в продукции одного из крупнейших производителей мяса индейки в России специалисты снова обнаружили метаболиты нитрофуранов.
По полученным данным, мероприятия по проверке продукции «Евродона» в Ростове начались после информации о найденной кишечной палочке в товарах производителя в Чебоксарах. По итогам двух экспертиз кишечную палочку не обнаружили, однако нашли опасные антибиотики.
«Представитель производителя заявил, что не располагает официальными данными о выявленных антибиотиках в продукции изготовителя. «Евродон» намерен обжаловать результаты экспертиз Россельхознадзора в суде», - говорится в сообщении.
Антибиотики могли применять для ускорения роста птиц. Метаболиты нитрофуранов остаются в мясе птицы даже после термической обработки и наносят организму человека значительный вред. Антибиотик нарушает обмен веществ человека и может стать также причиной заболеваний сердечно-сосудистой системы.