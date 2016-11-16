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В Ростове в индейке от компании "Евродон" снова обнаружили антибиотики

16 ноября 2016, 05:15
Опасные для человеческого организма антибиотики снова нашли в продукции ростовского «Евродона» (сеть "Мясной градус", торговая марка "Индолина"), сообщает RostovGazeta.

В сообщении уточняется, что в продукции одного из крупнейших производителей мяса индейки в России специалисты снова обнаружили метаболиты нитрофуранов.

По полученным данным, мероприятия по проверке продукции «Евродона» в Ростове начались после информации о найденной кишечной палочке в товарах производителя в Чебоксарах. По итогам двух экспертиз кишечную палочку не обнаружили, однако нашли опасные антибиотики.

«Представитель производителя заявил, что не располагает официальными данными о выявленных антибиотиках в продукции изготовителя. «Евродон» намерен обжаловать результаты экспертиз Россельхознадзора в суде», - говорится в сообщении.

Антибиотики могли применять для ускорения роста птиц. Метаболиты нитрофуранов остаются в мясе птицы даже после термической обработки и наносят организму человека значительный вред. Антибиотик нарушает обмен веществ человека и может стать также причиной заболеваний сердечно-сосудистой системы.

#Желтые новости#Денис Объедкин
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