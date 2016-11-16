В Ростове в индейке от компании "Евродон" снова обнаружили антибиотики

По полученным данным, мероприятия по проверке продукции «Евродона» в Ростове начались после информации о найденной кишечной палочке в товарах производителя в Чебоксарах. По итогам двух экспертиз кишечную палочку не обнаружили, однако нашли опасные антибиотики.