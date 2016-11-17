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Mazda представила новое поколение кроссовера CX-5

16 ноября 2016, 23:06
Японский производитель Mazda представил накануне миру новое поколение популярного кроссовера CX-5, пишет портал "Колеса.ру".

"Вторая генерация популярного паркетника стала больше по своим габаритам и стала сильнее напоминать "старшего брата" – CX-9. Кроссовер стал выглядеть более спортивно за счет новой решетки радиатора, точечных противотуманных фар и узких передних фар", – уточнили на сайте.

Новая Mazda CX-5 следующего модельного года улучшила аэродинамику и получила новую шумоизоляцию, в результате чего в салоне стало значительно тише. Сердцем кроссовера станут SkyActiv-G объемом 2,0 и 2,5 литра на 150 и 192 лошадиные силы соответственно, а также турбодизель на 2,2 литра. В качестве опции будет доступен полный привод.

Автомобиль в новой версии научился распознавать дорожные знаки и получил адаптивный круиз-контроль.

#Новости#Технологии#Денис Объедкин
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