Mazda представила новое поколение кроссовера CX-5

Новая Mazda CX-5 следующего модельного года улучшила аэродинамику и получила новую шумоизоляцию, в результате чего в салоне стало значительно тише. Сердцем кроссовера станут SkyActiv-G объемом 2,0 и 2,5 литра на 150 и 192 лошадиные силы соответственно, а также турбодизель на 2,2 литра. В качестве опции будет доступен полный привод.