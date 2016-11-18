Ростовчанки пытаются играть в здоровый образ жизни

В этом вопросе у меня несколько скептическая оценка. Кто-то вникал вообще, что такое чемпионат мира и сколько игр здесь пройдет? В Ростове, например, пройдет три или четыре игры. Это означает, что три или четыре раза по два-три дня в городе будет находиться повышенное количество гостей. Если кто-то рассчитывает, что чемпионат спасет отрасль, поднимет ее или даст успех некоему конкретному ресторану, то такая позиция неверна. Это всего несколько дней, когда выручка ресторана будет повышенной, но в его судьбе эти 10-20 дней ничего не решат. Говорить о том, что к чемпионату мира нужно открывать новые рестораны, было бы преувеличением. Все нужно делать для сегодняшнего рынка.