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Ростовской области сохранили квоту на временное проживание иностранцев

18 ноября 2016, 07:22
Российское правительство приняло решение о сохранении квоты на выдачу иностранным гражданам разрешений на временное проживание в Ростовской области в будущем году, следует из документа, подписанного Дмитрием Медведевым.

Квота составила 4 тысячи человек, и это самый большой лимит на иностранцев в ЮФО. Так, для Кубани квота составила 3,5 тысячи иностранных граждан, а в Астраханской области - всего 300 человек.

#Новости#Общество#Денис Объедкин
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