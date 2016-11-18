Ростовской области сохранили квоту на временное проживание иностранцев
18 ноября 2016, 07:22
Российское правительство приняло решение о сохранении квоты на выдачу иностранным гражданам разрешений на временное проживание в Ростовской области в будущем году, следует из документа, подписанного Дмитрием Медведевым.
Квота составила 4 тысячи человек, и это самый большой лимит на иностранцев в ЮФО. Так, для Кубани квота составила 3,5 тысячи иностранных граждан, а в Астраханской области - всего 300 человек.