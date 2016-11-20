"АвтоВАЗ" открыл продажу двух версий внедорожника Lada 4x4

Кроме того, в салоне появились контрастные чехлы сидений и новый дизайн центрального плафона освещения салона. Обновленные 4x4 продают за 510,3 тысячи рублей. При этом покупатель получит высокопроходимый автомобиль в топовой комплектации с кондиционером, "литьем" в цвет кузова, электроприводом и обогревом зеркал, вибро- и шумоизоляцией.