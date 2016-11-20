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"АвтоВАЗ" открыл продажу двух версий внедорожника Lada 4x4

20 ноября 2016, 11:58
Российский концерн "АвтоВАЗ" направил дилерам две новые версии популярного рамного внедорожника Lada 4x4, пишет autostat.ru.

"В автосалонах в ближайшем времени появятся Lada 4x4 Black Edition и Orange Edition. Новые комплектации отличаются яркими цветами кузова: оранжевый металлик ''Апельсин'' и черный металлик ''Пантера'', – добавили в агентстве.

Кроме того, в салоне появились контрастные чехлы сидений и новый дизайн центрального плафона освещения салона. Обновленные 4x4 продают за 510,3 тысячи рублей. При этом покупатель получит высокопроходимый автомобиль в топовой комплектации с кондиционером, "литьем" в цвет кузова, электроприводом и обогревом зеркал, вибро- и шумоизоляцией.


#Новости#Технологии#Денис Объедкин
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