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Продажи автобрендов КНР в России в октябре упали на 37%

20 ноября 2016, 09:23
В минувшем месяце в нашей стране было реализовано 2,6 тысячи новых авто китайских автопроизводителей, сообщает avtostat.ru.

Это на 37% меньше показателя годичной давности. Падение объемов продаж новых автомобилей, произведенных в КНР, аналитики фиксируют уже на протяжение четырех последних месяцев.

При этом больше всего в нашей стране было продано авто марки Lifan, на него  приходится 70% объема реализации китайских машин. С начала года в России было продано более 1,8 тысячи автомобилей этой марки. На втором месте по продажам в России оказался китайский Chery, который реализовал с начала года 302 машины, что на 29% меньше, чем в прошлом году. Третье место занял бренд Geely с результатом 225 машин, что на 84 % меньше прошлогоднего показателя.



#Новости#Технологии#Денис Объедкин
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