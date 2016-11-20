Продажи автобрендов КНР в России в октябре упали на 37%

При этом больше всего в нашей стране было продано авто марки Lifan, на него приходится 70% объема реализации китайских машин. С начала года в России было продано более 1,8 тысячи автомобилей этой марки. На втором месте по продажам в России оказался китайский Chery, который реализовал с начала года 302 машины, что на 29% меньше, чем в прошлом году. Третье место занял бренд Geely с результатом 225 машин, что на 84 % меньше прошлогоднего показателя.

