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Сбербанк опроверг блокировку банковских карт после оплаты услуг

21 ноября 2016, 06:51
Сбербанк опровергает информацию о блокировке банковских карт после оплаты ими товаров и услуг в Ростовской области, сообщили журналисту RostovGazeta в пресс-службе банка.

В сети появилась информация о том, что сотрудники Call-центра банка якобы обзванивают всех держателей карт и блокируют их счета, если средства, по их мнению, были переведены в коммерческих целях.

"Сбербанк не имеет отношения к распространению данной информации", — говорит собеседник агентства.

В пресс-службе банка также предположили, что подобные заявления могли делать граждане, которые незаконно занимаются предпринимательской деятельностью. "В этом случае карту использовать запрещается", — отмечают в пресс-службе.

В остальных случаях карту могут заблокировать только по просьбе самого клиента после ее потери или предоставления некорректной информации: паспортных данных или девичьей фамилии матери.

#Новости#Экономика#Денис Объедкин
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