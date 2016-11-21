Сбербанк опроверг блокировку банковских карт после оплаты услуг

В сети появилась информация о том, что сотрудники Call-центра банка якобы обзванивают всех держателей карт и блокируют их счета, если средства, по их мнению, были переведены в коммерческих целях.
"Сбербанк не имеет отношения к распространению данной информации", — говорит собеседник агентства.
В пресс-службе банка также предположили, что подобные заявления могли делать граждане, которые незаконно занимаются предпринимательской деятельностью. "В этом случае карту использовать запрещается", — отмечают в пресс-службе.
В остальных случаях карту могут заблокировать только по просьбе самого клиента после ее потери или предоставления некорректной информации: паспортных данных или девичьей фамилии матери.