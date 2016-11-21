rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Сбербанк в Ростове проведет проверку после пропажи вещдоков на 250 млн

21 ноября 2016, 10:46
ПАО "Сбербанк" в городе Ростове-на-Дону будет проводить внутреннюю проверку после исчезновения со счетов одного из крупнейших энергетических предприятий в регионе – АО "Энергия" вещественных доказательств по уголовному делу ростовского предпринимателя и главного акционера Александра Хуруджи на 250 миллионов рублей, сообщили журналисту RostovGazeta в пресс-службе банка.

Ростовского предпринимателя обвиняют в афере с электрооборудованием и хищении более 470 миллионов рублей у "МРСК Юга". Хуруджи арестовали 2 декабря и отпустили 19 августа под залог в 5 миллионов рублей после личного поручительства уполномоченного при президенте РФ по правам предпринимателей Бориса Титова. Средства на различных счетах компании были признаны вещественными доказательствами по делу и арестованы. Предполагается, что после заключения Хуруджи под стражу наложенный на денежные средства арест был продлен, но не доставлен вовремя в банк.

"В настоящее время по фактам, указанным в средствах массовой информации, банком проводится проверка", — говорит собеседник агентства.

В пресс-службе банка подчеркивают, что все операции по счетам клиентов проводятся по законодательству РФ, в том числе нормами, регулирующими банковскую деятельность.

#Новости#Происшествия#Денис Объедкин
Подпишитесь
Пилот погиб во время крушения штурмовика Су-25 в Ростовской области
Вчера, 13:34
Вне брака в Ростовской области рождается больше 20% детей
Вчера, 13:46
Путин пообещал жесткий ответ Украине за теракты в России
Вчера, 14:08
Ростовская область уступила Кубани в рейтинге благополучия населения
Вчера, 13:40
В Ростовской области жителей предупредили о досрочном подорожании услуг ЖКХ
Вчера, 14:14
Вандалы разнесли остановку и банкомат в Ростове-на-Дону
Вчера, 13:28