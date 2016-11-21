Сбербанк в Ростове проведет проверку после пропажи вещдоков на 250 млн

Ростовского предпринимателя обвиняют в афере с электрооборудованием и хищении более 470 миллионов рублей у "МРСК Юга". Хуруджи арестовали 2 декабря и отпустили 19 августа под залог в 5 миллионов рублей после личного поручительства уполномоченного при президенте РФ по правам предпринимателей Бориса Титова. Средства на различных счетах компании были признаны вещественными доказательствами по делу и арестованы. Предполагается, что после заключения Хуруджи под стражу наложенный на денежные средства арест был продлен, но не доставлен вовремя в банк.