Lifan представил прямого конкурента Lada Largus

Xuanlang по габаритам и своей нише находится на уровне Lada Largus, он подходит для коммерческих грузовых перевозок или шести пассажиров. Новый Lifan получит три бензиновых мотора на 1,5, 1,8 и 2 литра, их мощность пока не назвали. Известно, что китайцы оснастят клона S-Max механической, автоматической КПП и "роботом", парктроником, панорамным люком и мультимедиа-системой с большим экраном.