rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Lifan представил прямого конкурента Lada Largus

21 ноября 2016, 22:58
Китайский концерн Lifan опубликовал фотографии своей новой модели Xuanlang, которая станет прямым конкурентом отечественной Lada Largus, пишет autosway.ru.

"Автомобиль имеет сильное сходство с Ford S-Max, но более компактен. Новинку производитель показал накануне в сети, а вживую автолюбители увидят ее на автосалоне в Гуанчжоу", – сообщил автопортал.

Xuanlang по габаритам и своей нише находится на уровне Lada Largus, он подходит для коммерческих грузовых перевозок или шести пассажиров. Новый Lifan получит три бензиновых мотора на 1,5, 1,8 и 2 литра, их мощность пока не назвали. Известно, что китайцы оснастят клона S-Max механической, автоматической КПП и "роботом", парктроником, панорамным люком и мультимедиа-системой с большим экраном.

В России Lifan Xuanlang будут продавать уже с весны 2017 года. Цены производитель также не назвал, однако обещал, что они будут доступными.


#Новости#Технологии#Денис Объедкин
Подпишитесь
Пилот погиб во время крушения штурмовика Су-25 в Ростовской области
Сегодня, 13:34
Вне брака в Ростовской области рождается больше 20% детей
Сегодня, 13:46
Путин пообещал жесткий ответ Украине за теракты в России
Сегодня, 14:08
Ростовская область уступила Кубани в рейтинге благополучия населения
Сегодня, 13:40
В Ростовской области жителей предупредили о досрочном подорожании услуг ЖКХ
Сегодня, 14:14
Вандалы разнесли остановку и банкомат в Ростове-на-Дону
Сегодня, 13:28