Volkswagen привезет в Россию самый большой кроссовер Atlas

"Единственное, что на данный момент известно о новом кроссовере для продажи в России, это объем двигателя, все автомобили будут поступать с 2.0-литровым дизельным мотором в нескольких вариациях мощности", - сказано в сообщении.
На североамериканский рынок автомобиль будет поставляться с 2.0 и 3.6-литровыми двигателями. Продавать в Европе данную модель компания не планирует.
Кроссовер в длину более 5 метров, третий ряд сидений раскладывается механически. Среди опций названы цифровая рулевая панель, автопарковщики и современная комплексная система безопасности.