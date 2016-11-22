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Volkswagen привезет в Россию самый большой кроссовер Atlas

22 ноября 2016, 19:39
Семиместный кроссовер Atlas начнет продавать в России автоконцерн Volkswagen в конце 2017 года, сообщает autostat.ru.

"Единственное, что на данный момент известно о новом кроссовере для продажи в России, это объем двигателя, все автомобили будут поступать с 2.0-литровым дизельным мотором в нескольких вариациях мощности", - сказано в сообщении.

На североамериканский рынок автомобиль будет поставляться с 2.0 и 3.6-литровыми двигателями.  Продавать в Европе данную модель компания не планирует.

Кроссовер в длину более 5 метров, третий ряд сидений раскладывается механически. Среди опций названы цифровая рулевая панель, автопарковщики и современная комплексная система безопасности.



#Новости#Общество#Денис Объедкин
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