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Центры госуслуг для бизнеса создадут в городах-стотысячниках Дона

24 ноября 2016, 06:06
Специализированные многофункциональные центры (МФЦ) предоставления государственных услуг для бизнеса создадут в каждом городе с населением свыше 100 тысяч человек, сообщил во время инвестиционного послания губернатор Ростовской области Василий Голубев.

"Ростовская область вошла в федеральный пилотный проект по созданию
специализированных МФЦ для бизнеса. В следующем году нам необходимо создать такие центры во всех городах и районах с численностью более 100 тысяч человек", — говорит Голубев.

По словам Голубева, в регионе будут созданы как полноценные
бизнес-офисы для обслуживания юрлиц, так и отдельные бизнес-окна на
базе уже существующих МФЦ. Сейчас предпринимателям Дона доступны 125 государственных и муниципальных услуг в МФЦ. Наиболее востребованы услуги Росреестра и получение субсидий для сельхозпроизводителей. В следующем году к ним добавится еще несколько услуг, в том числе оформление заявки на техприсоединение к электрическим сетям.

#Новости#Экономика#Денис Объедкин
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