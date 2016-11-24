Центры госуслуг для бизнеса создадут в городах-стотысячниках Дона

"Ростовская область вошла в федеральный пилотный проект по созданию

специализированных МФЦ для бизнеса. В следующем году нам необходимо создать такие центры во всех городах и районах с численностью более 100 тысяч человек", — говорит Голубев.



По словам Голубева, в регионе будут созданы как полноценные

бизнес-офисы для обслуживания юрлиц, так и отдельные бизнес-окна на

базе уже существующих МФЦ. Сейчас предпринимателям Дона доступны 125 государственных и муниципальных услуг в МФЦ. Наиболее востребованы услуги Росреестра и получение субсидий для сельхозпроизводителей. В следующем году к ним добавится еще несколько услуг, в том числе оформление заявки на техприсоединение к электрическим сетям.

