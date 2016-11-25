Суд с участием Януковича в Ростове перенесли на 28 ноября

В суде рассматривается одно из дел по перевороту на Украине в 2014 году. В частности, речь идет о расстреле митингующих силовиками.
"Суд принял решение опросить меня как свидетеля, и, конечно, страх от того, что будут раскрыты преступления майдана, сегодня есть… Сейчас только прозвучало заявление Авакова (министр внутренних дел Украины), что мы не дадим Януковичу информационную площадку, это значит, он не исполняет решение суда", - отмечает Янукович.
Он подчеркнул, что возмущен происходящим. "Здесь один вопрос - кому это выгодно. Сегодня мы узнали, что "правый сектор" вновь по принципу майдана работает за пределами украинских законов", - добавил бывший политик.
"По результатам сегодняшнего заседания мы увидели прямые факты препятствования правосудию. Уже вчера начала распространяться информация о возможном блокировании киевского следственного изолятора с целью срыва сегодняшнего заседания", - сказал адвокат Януковича.
Он заявил, что требует немедленного возбуждения уголовного дела в связи с действиями украинских силовиков.