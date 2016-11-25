Суд с участием Януковича в Ростове перенесли на 28 ноября

"Суд принял решение опросить меня как свидетеля, и, конечно, страх от того, что будут раскрыты преступления майдана, сегодня есть… Сейчас только прозвучало заявление Авакова (министр внутренних дел Украины), что мы не дадим Януковичу информационную площадку, это значит, он не исполняет решение суда", - отмечает Янукович.