Волгодонский аэропорт ушел с молотка

Начальная стоимость имущества оценивалась в 14 миллионов рублей, однако информация, за какую цену оно ушло с молотка, не раскрывается, как и имя покупателя.
Напомним, что на торги были выставлены строение аэровокзала, здания производственного назначения и подсобные помещения, а также оборудование.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что региональные власти намерены использовать аэропорт для организации местных авиаперевозок, однако в октябре стало известно, что его имущество выставлено на торги.