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Волгодонский аэропорт ушел с молотка

25 ноября 2016, 12:08
Аукцион по продаже имущества Волгодонского аэропорта состоялся в среду, говорится в материалах, которые были размещены на сайте Российского аукционного дома.

Начальная стоимость имущества оценивалась в 14 миллионов рублей, однако информация, за какую цену оно ушло с молотка, не раскрывается, как и имя покупателя.

Напомним, что на торги были выставлены строение аэровокзала, здания производственного назначения и подсобные помещения, а также оборудование.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что региональные власти намерены  использовать аэропорт для организации местных авиаперевозок, однако в октябре стало известно, что его имущество выставлено на торги.

#Новости#Экономика#Денис Объедкин
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