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Peugeot представит гибридного конкурента Ford Focus RS

26 ноября 2016, 09:28
Французская компания Peugeot планирует представить конкурента Ford Focus RS, сообщает Quto.ru.

"Компания заинтересована в участии в ралли Париж - Дакар - Париж, и не намерена лишаться этой ниши. Кроме того, в линейке Peugeot есть место для новой модели", - передает онлайн-СМИ слова бренд-менеджера автоконцерна Жана-Филиппа Импарато.

Четкого ответа, будет это принципиально новая модель или улучшенная 308, бренд-менеджер не дал. По мнению СМИ, речь может идти о гибридной 308 R Hybrid, которую компания представила в минувшем году в Шанхае. При серийном запуске этой модели она вполне может стать соперником Ford Focus RS.


#Новости#Технологии#Денис Объедкин
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