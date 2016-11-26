Peugeot представит гибридного конкурента Ford Focus RS

Четкого ответа, будет это принципиально новая модель или улучшенная 308, бренд-менеджер не дал. По мнению СМИ, речь может идти о гибридной 308 R Hybrid, которую компания представила в минувшем году в Шанхае. При серийном запуске этой модели она вполне может стать соперником Ford Focus RS.