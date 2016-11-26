Стоимость базового Ravon R4 составила 499 тыс рублей

"У седана 1.5-литровая силовая установка с мощностью в 106 лошадиных сил, коробка передач предусмотрена как механическая, так и автоматическая", - сказано в сообщении.
Скорости в 100 километров в час R4 с автоматикой достигает за 12,6 секунд, механике требуется для этого меньше времени – 11,7 секунд.
Для продаж на территории РФ предложены три версии авто - Comfort, Optimum и Elegant. За заявленные 499 тысяч рублей предлагается Comfort с возможностью крепления детского сиденья, зеркалами заднего вида с авторегулировкой, подушкой безопасности на водительском месте и складным задним сиденьем.