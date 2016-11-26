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Стоимость базового Ravon R4 составила 499 тыс рублей

26 ноября 2016, 05:01
Стоимость нового седана Ravon R4 в базовой комплектации, продажа которого начнется с 1 декабря, составила 499 тысяч рублей, сообщает autostat.ru.

"У седана 1.5-литровая силовая установка с мощностью в 106 лошадиных сил, коробка передач предусмотрена как механическая, так и автоматическая", - сказано в сообщении.

Скорости в 100 километров в час R4 с автоматикой достигает за 12,6 секунд, механике требуется для этого меньше времени – 11,7 секунд.

Для продаж на территории РФ предложены три версии авто - Comfort, Optimum и Elegant.  За заявленные 499 тысяч рублей предлагается Comfort с возможностью крепления детского сиденья, зеркалами заднего вида с авторегулировкой, подушкой безопасности на водительском месте и складным задним сиденьем.



#Новости#Общество#Денис Объедкин
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