Адвокат назвал решение о продлении ареста мэра Владивостока незаконным

Как сообщает издание «Востокмедиа», под домашним арестом всё это время будет находиться брат мэра Владивостока Андрей Пушкарев. Защита предпринимала попытки, чтобы отпустить обвиняемых под залог. Журналисты напоминают, что мэра Владивостока обвинили в превышении должностных полномочий и подкупе. Адвокат ходатайствовал о смягчении меры пресечения, но судья оставил приговор в силе. Сам Игорь Пушкарев рассчитывал, что ему разрешат находиться под домашним арестом.
Теперь защита градоначальника намеревается обжаловать судебное решение. Адвокат мэра Александр Высоцкий в интервью журналистам прямо назвал это дело «политическим». Также он добавил, что теперь защита в течение трёх дней направит апелляционную жалобу. Кроме того, юрист считает, что брата мэра могли оставить под домашним арестом, чтобы оказать давление на Игоря Пушкарева.
Официальный представитель мэра Владивостока сетует на то, что все доказательства судья попросту игнорирует. Например, было проигнорировано решение Арбитражного суда Приморского края, который не обнаружил состава преступления в действиях градоначальника.
Александр Высоцкий подчёркивает, что обвинения Пушкарева в превышении должностных полномочий, связанное с задолженностью МУПВ «Дороги Владивостока» перед «Группой компаний «Востокцемент» абсолютно безосновательны. Так, долги организации формировались на протяжении восьми лет, но сама «Группа компаний «Востокцемент» в дальнейшем приняла решение о прощении долга. Обращений в суд от этой организации не поступало.
Также адвокат выражает недоумение в заключении Пушкарева под стражу. Он подчёркивает, что с июня 2016 года следствие не предпринимало никаких серьёзных действий. За всё это время была проведена лишь очная ставка с Лушниковым. Получается, что на протяжении полугода следствие знакомилось с материалами дела, а Пушкарев находился под арестом, хотя оснований и целесообразности в этом не было.
Неудивительно, что Высокий сравнивает это дело с арестом экс-министра Алексея Улюкаева. Бывший министр находится под домашним арестом, хотя ему инкриминируют куда более серьёзное преступление.