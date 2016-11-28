Адвокат назвал решение о продлении ареста мэра Владивостока незаконным

Также адвокат выражает недоумение в заключении Пушкарева под стражу. Он подчёркивает, что с июня 2016 года следствие не предпринимало никаких серьёзных действий. За всё это время была проведена лишь очная ставка с Лушниковым. Получается, что на протяжении полугода следствие знакомилось с материалами дела, а Пушкарев находился под арестом, хотя оснований и целесообразности в этом не было.