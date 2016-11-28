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Ростовскую область наградили за оборону России

28 ноября 2016, 10:53
Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу передал губернатору Ростовской области Василию Голубеву знак и диплом за достижение регионом лучших результатов в организации межведомственного информационного взаимодействия при реализации задач в сфере обороны РФ, сообщает в понедельник облправительство.

"Мероприятие прошло 25 ноября в столице страны. Донской регион является единственным в РФ, кто получил такую награду", - сказано в сообщении.

Также Дон стал лучшим на юге страны в ходе командно-штабного учения "Кавказ-2016".

#Новости#Общество#Денис Объедкин
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