Ростовскую область наградили за оборону России

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу передал губернатору Ростовской области Василию Голубеву знак и диплом за достижение регионом лучших результатов в организации межведомственного информационного взаимодействия при реализации задач в сфере обороны РФ, сообщает в понедельник облправительство.

"Мероприятие прошло 25 ноября в столице страны. Донской регион является единственным в РФ, кто получил такую награду", - сказано в сообщении. Также Дон стал лучшим на юге страны в ходе командно-штабного учения "Кавказ-2016".