В части Ростова снова будут проходить отключения света

В Ростове-на-Дону в течение пяти дней будут проходить отключения света из-за техработ, сообщается на сайтах горадминистрации и компании "Донэнерго".

Во вторник света не будет на улицах Вавилова и Таганрогской. В среду без света останутся улицы Неклиновская, Ольгинская, Полоцкая, Днепроградская. С 30 ноября по 2 декабря ежедневно будут выключать электричество на улицах Вавилова, Смелая, Неклиновская, Ольгинская, Обливская, Полоцкая, Днепроградская, в переулке Радиаторном. Первого декабря без света будут улицы 30 лет Октября, Задонская. Улицы Вагулевского, Лензаводская, переулки Рыбный, Ярославский и проспект Стачки останутся без электричества 2 декабря.