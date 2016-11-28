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В части Ростова снова будут проходить отключения света

28 ноября 2016, 05:50
В Ростове-на-Дону в течение пяти дней будут проходить отключения света из-за техработ, сообщается на сайтах горадминистрации и компании "Донэнерго".

Во вторник света не будет на улицах Вавилова и Таганрогской.

В среду без света останутся улицы Неклиновская, Ольгинская, Полоцкая, Днепроградская.

С 30 ноября по 2 декабря ежедневно будут выключать электричество на улицах Вавилова, Смелая, Неклиновская, Ольгинская, Обливская, Полоцкая, Днепроградская, в переулке Радиаторном.

Первого декабря без света будут улицы 30 лет Октября, Задонская.

Улицы Вагулевского, Лензаводская, переулки Рыбный, Ярославский и проспект Стачки останутся без электричества 2 декабря.

#Новости#Происшествия#Денис Объедкин
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