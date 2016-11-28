В части Ростова снова будут проходить отключения света

Во вторник света не будет на улицах Вавилова и Таганрогской.
В среду без света останутся улицы Неклиновская, Ольгинская, Полоцкая, Днепроградская.
С 30 ноября по 2 декабря ежедневно будут выключать электричество на улицах Вавилова, Смелая, Неклиновская, Ольгинская, Обливская, Полоцкая, Днепроградская, в переулке Радиаторном.
Первого декабря без света будут улицы 30 лет Октября, Задонская.
Улицы Вагулевского, Лензаводская, переулки Рыбный, Ярославский и проспект Стачки останутся без электричества 2 декабря.