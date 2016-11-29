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Эксперты назвали самые уникальные модели на авторынке РФ

28 ноября 2016, 21:28
Российские автоэксперты рассказали о моделях, которые можно купить в РФ только в одной комплектации, сообщает Regnum.

Речь идет о японском трехдверном рамном внедорожнике Suzuki Jimny, который оснащен 1,3-литровым двигателем, четырехступенчатой АКП или пятиступечатой механической коробкой переключения передач. Цена на этого японца составляет  1,13 миллиона рублей.

Также в тройку уникальных авто вошел швед Volvo S60 Cross Country. Седан, который способен достичь сотни на спидометре за семь секунд. Модель поставляется с бензиновым 245-сильным мотором. Стоимость седана составляет чуть более двух миллионов рублей. Кабриолет Range Rover Evoque Convertible стоимостью 4,24 миллиона рублей также доступен россиянам в одной комплектации. Модель оснащена девятиступенчатым "автоматом".


#Новости#Экономика#Денис Объедкин
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