Эксперты назвали самые уникальные модели на авторынке РФ

Также в тройку уникальных авто вошел швед Volvo S60 Cross Country. Седан, который способен достичь сотни на спидометре за семь секунд. Модель поставляется с бензиновым 245-сильным мотором. Стоимость седана составляет чуть более двух миллионов рублей. Кабриолет Range Rover Evoque Convertible стоимостью 4,24 миллиона рублей также доступен россиянам в одной комплектации. Модель оснащена девятиступенчатым "автоматом".