"Гринпис" объединилось с чиновниками Красноярского края против ННК

Терминал для приема и отгрузки нефти поставят на реке Енисей, в 130 километрах от административного центра Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района Красноярского края Дудинки. Он будет заниматься транспортировкой нефти с шести нефтяных месторождений АО «ННК-Таймырнефтегаздобыча» по Северному Ледовитому океану. Проект уже внесен в федеральную программу по развитию транспортной сети РФ в 2010-2020 годах. Для РФ это станет большим толчком в освоение российской части Арктики. Проект планирует строительство автодорог, инфраструктуры и техники. Заказы получат российские судостроительные заводы, а в научные институты вольют новый поток финансирования для развития технологий по добыче и транспортировке нефтяных продуктов. В строительство планируют вложить один триллион рублей.
Однако, несмотря на большие перспективы развития у ННК есть и свои "арктические" конкуренты. Норвегия давно занимается разработкой шельфовых месторождений и львиная доля ее нефти идет на европейский рынок. Россия, если начнет активно развивать арктические месторождения, станет ее прямым конкурентом. Ранее стороны подписали документ о разграничении территорий в море Баренцева и Северном Ледовитом. Строительства терминала, с мощной инфраструктурой недалеко от общей территории, во многом не выгодна европейским коллегам. Правда норвежские экологи ничего против такого соседства не имеют, зато российские развернули полномасштабные военные действия. К слову, сама организация "Гринпис" в России причислена к иностранным агентам. В 2015 году 122 миллиона рублей в нее перечислила организация базирующаяся в Нидерландах – Stichting Greenpeace Council. Всего на счет экологов в этом году было отправлено 139 миллионов рублей, а это при том, что существует "Гринпис" за счет меценатов.
Некоторые представители организации проникали на территорию отведенную под строительства и устраивали там съемки. Так в кадр попали захоронения местного малочисленного населения - ненцев. Они традиционно оставляют могилы своих мертвецов открытыми. "Гринписовцы" заявили, что это сделали рабочие ННК, якобы задев в процессе раскопок захоронения. Помимо прочего экологи обнаружили следы тяжелой техники, которой в это время года на территории края быть не должно. Вину за это также переложили на нефтяную компанию, о чем "раструбили" в СМИ. Правда, следователи Роспотребнадзора выяснили, что гусеничные следы находятся не на территории раскопок ННК и они к ним никакого отношения не имеют.
Строго говоря, сам проект, который разрабатывает, принадлежащее государству АО «ЛЕНМОРНИИПРОЕКТ, выполнять еще никто не начал. Сейчас он с успехом преодолел общественные слушания и получил положительные отзывы экспертов. Положительное заключение дала и Государственная экологическая экспертиза (ГЭЭ) Федеральной службы по надзору в сфере природопользования. На данный момент проект ждет вердикта от «Главгосэкспертизы России».