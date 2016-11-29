"Гринпис" объединилось с чиновниками Красноярского края против ННК

Однако, несмотря на большие перспективы развития у ННК есть и свои "арктические" конкуренты. Норвегия давно занимается разработкой шельфовых месторождений и львиная доля ее нефти идет на европейский рынок. Россия, если начнет активно развивать арктические месторождения, станет ее прямым конкурентом. Ранее стороны подписали документ о разграничении территорий в море Баренцева и Северном Ледовитом. Строительства терминала, с мощной инфраструктурой недалеко от общей территории, во многом не выгодна европейским коллегам. Правда норвежские экологи ничего против такого соседства не имеют, зато российские развернули полномасштабные военные действия. К слову, сама организация "Гринпис" в России причислена к иностранным агентам. В 2015 году 122 миллиона рублей в нее перечислила организация базирующаяся в Нидерландах – Stichting Greenpeace Council. Всего на счет экологов в этом году было отправлено 139 миллионов рублей, а это при том, что существует "Гринпис" за счет меценатов.