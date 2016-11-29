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В РФ отменили лишь 10% сомнительных закупок за три года

29 ноября 2016, 07:44
Приобретение предметов роскоши почти на 20 миллиардов рублей предотвратили за три года активисты общероссийского народного фронта, сообщил член центрального штаба общероссийского общественного движения "Народный фронт "За Россию" Антон Гетта.

"Всего наши активисты выявили сомнительных закупок на 227 миллиардов рублей. Это государственные закупки, которые проходили с использованием серых схем или с явными признаками расточительства. Из них были отменены или снижены закупки предметов роскоши на 20 миллиардов рублей – это реальная экономия для бюджетов всех уровней", — отметил он.

По его словам, штраф за использование серых схем в госзакупках будет ужесточаться. Сейчас он составляет 50 тысяч рублей.

Гетта напомнил, что только за 2015 год через систему госзакупок прошли сделки на 30 триллионов рублей. "Мы считаем, что 20% из них тратится неэффективно, счетная палата говорит о 15%, но даже если их 10%, то с
30 триллионов это 3 триллиона рублей, сумма, которая позволила бы закрыть дефицит бюджета 2016 года, а не искать дополнительные средства в кредитах", — подчеркнул он.

В Ростовской области одним из крупнейших фактов расточительства бюджетных средств стало приобретение горюче-смазочных материалов (ГСМ) муниципалитетами по цене вдвое выше рыночной. "Цена на ГСМ в некоторых случаях завышалась на 50-70%. Когда речь идет о десяти литрах, это малозаметно, но когда предприятия, например, больницы закупают горючее десятками тонн для скорых, превышение платы происходит на несколько миллионов рублей", - рассказал сопредседатель регионального штаба объединения Михаил Попов.

#Новости#Общество#Денис Объедкин
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