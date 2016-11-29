В РФ отменили лишь 10% сомнительных закупок за три года

Гетта напомнил, что только за 2015 год через систему госзакупок прошли сделки на 30 триллионов рублей. "Мы считаем, что 20% из них тратится неэффективно, счетная палата говорит о 15%, но даже если их 10%, то с

30 триллионов это 3 триллиона рублей, сумма, которая позволила бы закрыть дефицит бюджета 2016 года, а не искать дополнительные средства в кредитах", — подчеркнул он.