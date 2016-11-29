В РФ отменили лишь 10% сомнительных закупок за три года

"Всего наши активисты выявили сомнительных закупок на 227 миллиардов рублей. Это государственные закупки, которые проходили с использованием серых схем или с явными признаками расточительства. Из них были отменены или снижены закупки предметов роскоши на 20 миллиардов рублей – это реальная экономия для бюджетов всех уровней", — отметил он.
По его словам, штраф за использование серых схем в госзакупках будет ужесточаться. Сейчас он составляет 50 тысяч рублей.
Гетта напомнил, что только за 2015 год через систему госзакупок прошли сделки на 30 триллионов рублей. "Мы считаем, что 20% из них тратится неэффективно, счетная палата говорит о 15%, но даже если их 10%, то с
30 триллионов это 3 триллиона рублей, сумма, которая позволила бы закрыть дефицит бюджета 2016 года, а не искать дополнительные средства в кредитах", — подчеркнул он.
В Ростовской области одним из крупнейших фактов расточительства бюджетных средств стало приобретение горюче-смазочных материалов (ГСМ) муниципалитетами по цене вдвое выше рыночной. "Цена на ГСМ в некоторых случаях завышалась на 50-70%. Когда речь идет о десяти литрах, это малозаметно, но когда предприятия, например, больницы закупают горючее десятками тонн для скорых, превышение платы происходит на несколько миллионов рублей", - рассказал сопредседатель регионального штаба объединения Михаил Попов.