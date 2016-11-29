В Ростове в столкновении трех иномарок пострадал водитель

В Ростове на улице Зорге в понедельник, 28 ноября, столкнулись три иномарки, в результате аварии в медучреждение обратился 32-летний водитель, рассказал RostovGazeta представитель пресс-службы УГИБДД по Ростовской области.

"Авария произошла около шести часов вечера, 25-летний водитель Daewoo Nexia столкнулся с Nissan Almera, который, в свою очередь, протаранил Ford Focus", - рассказал сотрудник ведомства. Водитель Nissan самостоятельно обратился в больницу после ДТП.



