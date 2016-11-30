Эксперты назвали самые любимые в России автомобили с "автоматом"

Так, самыми популярными моделями, оснащенными автоматической трансмиссией, стали корейцы Hyundai Solaris и KIA Rio. Более половины этих автомобилей, проданных в нашей стране, были оснащены АКП. Volkswagen Polo догоняет показатели корейских автопроизводителей, около 48% этой модели продаются в России с "автоматом".
Покупатели автомобилей отечественного производства, напротив, очень редко выбирают комплектации, оснащенные "автоматом", на долю продаж таких моделей приходится от 6 до 18% всего объема авторынка.