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Эксперты назвали самые любимые в России автомобили с "автоматом"

30 ноября 2016, 19:48
Автоэксперты выяснили, какие автомобили с автоматической коробкой передач (АКП) россияне выбирают чаще всего, сообщает "Российская газета".

Так, самыми популярными моделями, оснащенными автоматической трансмиссией, стали корейцы Hyundai Solaris и KIA Rio. Более половины этих автомобилей, проданных в нашей стране, были оснащены АКП. Volkswagen Polo догоняет показатели корейских автопроизводителей, около 48% этой модели продаются в России с "автоматом".

Покупатели автомобилей отечественного производства, напротив, очень редко выбирают комплектации, оснащенные "автоматом", на долю продаж таких моделей приходится от 6 до 18% всего объема авторынка.


#Новости#Технологии#Денис Объедкин
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