Почти 60 нарушений ПДД водителями автобусов выявили в ноябре на Дону

В регионе начал действовать новый способ контроля действий водителей общественного транспорта - "тайный патруль". Сотрудники ДПС на автомобиле без опознавательных знаков едут по маршруту автобуса и с помощью видеоаппаратуры фиксируют нарушения ПДД.
"В результате только за ноябрь в больших городах Дона на 19 водителей автобусов составили 57 протоколов. Чаще всего они нарушают требования по подаче сигнала при повороте и остановке", - сказано в сообщении.
Напомним, в последнее время в Ростовской области увеличилось количество ДТП по вине водителей автобусов, так, за первые 10 месяцев произошло 69 таких аварий, в которых погибли 6 человек.