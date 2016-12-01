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Почти 60 нарушений ПДД водителями автобусов выявили в ноябре на Дону

1 декабря 2016, 08:40
За ноябрь в Ростовской области выявили 57 нарушений правил дорожного движения водителями автобусов, сообщает региональная ГИБДД.

В регионе начал действовать новый способ контроля действий водителей общественного транспорта - "тайный патруль". Сотрудники ДПС на автомобиле без опознавательных знаков едут по маршруту автобуса и с помощью видеоаппаратуры фиксируют нарушения ПДД.

"В результате только за ноябрь в больших городах Дона на 19 водителей автобусов составили 57 протоколов. Чаще всего они нарушают требования по подаче сигнала при повороте и остановке", - сказано в сообщении.

Напомним, в последнее время в Ростовской области увеличилось количество ДТП по вине водителей автобусов, так, за первые 10 месяцев произошло 69 таких аварий, в которых погибли 6 человек.


#Новости#Происшествия#Денис Объедкин
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