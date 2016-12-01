Собственников аварийных домов обяжут сносить их за свой счёт

"Практически во всех этих домах есть аварийные помещения, то есть кто-то умудрился квартиры перевести в нежилой фонд, построить там магазины и прочее. По федеральной программе мы расселяем только жильцов. Например, дом на Социалистической/Чехова – там три юрлица. И эти юрлица не расселены. Из-за них дом снести нельзя", - прокомментировал ситуацию Арцыбашев.