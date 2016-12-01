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Собственников аварийных домов обяжут сносить их за свой счёт

1 декабря 2016, 11:23
Необходимо обязать собственников самостоятельно сносить аварийные дома и искать место дальнейшего проживания, заявил замглавы администрации Ростова-на-Дону Владимир Арцыбашев.

"Надеюсь, что в ближайшее время законодательство будет изменено, по крайней мере, такой проект существует. Согласно нему собственник, который довёл свой дом до аварийного состояния, должен свой дом сам снести и сам решить вопрос дальнейшего проживания", - уточнил он.

Сейчас вопрос стоит с 21 аварийным домом в центре Ростова – замглавы администрации Сергей Кузнецов говорил о том, что у города нет денег на снос, а нежилые помещения в этих домах создают дополнительные трудности.

"Практически во всех этих домах есть аварийные помещения, то есть кто-то умудрился квартиры перевести в нежилой фонд, построить там магазины и прочее. По федеральной программе мы расселяем только жильцов. Например, дом на Социалистической/Чехова – там три юрлица. И эти юрлица не расселены. Из-за них дом снести нельзя", - прокомментировал ситуацию Арцыбашев.

Он отметил, что есть собственники жилых помещений – не бедные люди. Например, те же владельцы магазинов на первых этажах.

"Представить себе, что магазин не может держать свой объект в нормальном внешнем состоянии – я в это не поверю. А собственники ожидают, что мы выделим из бюджета деньги и купим этот магазин", - предположил он.

#Новости#Общество#Денис Объедкин
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