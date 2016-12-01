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В Тюмени два пожилых человека погибли по вине водителя автобуса

1 декабря 2016, 16:50
Водитель тюменского автобуса отъехал от остановки с открытыми дверями, не заметив, что находящиеся в салоне пожилые люди ещё пытаются выйти на остановку. Из-за резкого толчка мужчина и женщина вылетели из автобуса на асфальт и позже скончались от получен

Инцидент произошёл в сентябре 2016 года около одной из остановок Тюмени, сообщает megatyumen.ru.  От резкого толчка автобуса 87-летняя женщина и 81-летний мужчина выпали из салона на улицу, поскольку двери общественного транспорта были открыты. Пенсионеры при падении сильно ударились головами и впали в кому. Оба были госпитализированы, но никто из них не выжил.

Инцидент вызвал большой резонанс в обществе. Расследование в отношении 55-летнего водителя автобуса завершено, уголовное дело направлено в суд. В ближайшее время состоится судебное заседание, где правонарушителю вынесут приговор.

#Желтые новости#Денис Объедкин
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