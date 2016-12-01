В Тюмени два пожилых человека погибли по вине водителя автобуса

Инцидент произошёл в сентябре 2016 года около одной из остановок Тюмени, сообщает megatyumen.ru. От резкого толчка автобуса 87-летняя женщина и 81-летний мужчина выпали из салона на улицу, поскольку двери общественного транспорта были открыты. Пенсионеры при падении сильно ударились головами и впали в кому. Оба были госпитализированы, но никто из них не выжил.