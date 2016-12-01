В Тюменской области подросток избил мужчину за отказ дать закурить

В городе Ялуторовске 16-летний юноша, пребывая в нетрезвом состоянии, попросил проходящего по улице мужчину дать ему закурить. Услышав отказ, юноша избил потерпевшего, нанеся ему тяжёлые травмы.