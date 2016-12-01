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В Тюменской области подросток избил мужчину за отказ дать закурить

1 декабря 2016, 13:30
В городе Ялуторовске 16-летний юноша, пребывая в нетрезвом состоянии, попросил проходящего по улице мужчину дать ему закурить. Услышав отказ, юноша избил потерпевшего, нанеся ему тяжёлые травмы.

После избиения у 40-летнего потерпевшего оказались переломаны рёбра, повреждены лёгкие и диагностировано сотрясение мозга, сообщает megatyumen.ru.  На подростка заведено уголовное дело по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью.


#Желтые новости#Денис Объедкин
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