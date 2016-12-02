Экс-заместителю мэра Таганрога ужесточили приговор

"Насчёт решения – изменили с усилением наказания. Остальное смотрите на сайте суда в понедельник", - проинформировали в пресс-службе Ростовского областного суда.
Раскрыть подробности сроков в пресс-службе отказались, сославшись на то, что вся информация по делу будет опубликована на собственном сайте суда в понедельник, 5 декабря.
Суд над Владыкиным был 1 декабря. По данным СМИ, ему дали 1,5 года колонии-поселения, также он лишится депутатского статуса. Судили его по статье о превышении должностных полномочий.
В середине августа 2015 года возбудили уголовное дело, а 7 сентября 2016 вынесли приговор. Тогда Владыкина отпустили по амнистии, но это решение обжаловала прокуратура.