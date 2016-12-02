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Экс-заместителю мэра Таганрога ужесточили приговор

2 декабря 2016, 10:37
Суд по требованию стороны обвинения пересмотрел приговор Евгения Владыкина и ужесточил наказание, сообщила RostovGazeta сотрудница пресс-службы Ростовского областного суда.

"Насчёт решения – изменили с усилением наказания. Остальное смотрите на сайте суда в понедельник", - проинформировали в пресс-службе Ростовского областного суда.

Раскрыть подробности сроков в пресс-службе отказались, сославшись на то, что вся информация по делу будет опубликована на собственном сайте суда в понедельник, 5 декабря.

Суд над Владыкиным был 1 декабря. По данным СМИ, ему дали 1,5 года колонии-поселения, также он лишится депутатского статуса. Судили его по статье о превышении должностных полномочий.

В середине августа 2015 года возбудили уголовное дело, а 7 сентября 2016 вынесли приговор. Тогда Владыкина отпустили по амнистии, но это решение обжаловала прокуратура.

#Новости#Общество#Денис Объедкин
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