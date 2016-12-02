«Феникс-Инвест» проиграл суд генподрядчику ЖК «Встреча» в Батайске

«Феникс-Инвест» подал иск в Арбитражный суд Ростовской области о признании расторгнутым договора с генподрядчиком «РКС Групп». В настоящее время в суде рассматривается иск «РКС Групп» к «Феникс-Инвесту» о взыскании порядка 70 миллионов рулей.
По словам адвоката защиты Виктора Бавыкина, застройщик не обозначил ни сроков, ни условий расторжения договора. «В первой инстанции суд рассмотрел исковое заявление «Феникс-Инвест» о признании договора расторгнутым. При этом ранее, в досудебном порядке, истец не заявлял своему генподрядчику о расторжении договора в одностороннем порядке, а предлагал лишь подписать соглашение о расторжении договора. При этом условия и сроки не были предложены и оговорены. Суд в признании договора расторгнутым отказал», — пояснил Бавыкин.
В пятницу Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд повторно рассмотрел дело ростовского застройщика в апелляции, но апелляционную жалобу отклонил.
«Суд постановил решение Арбитражного суда Ростовской области от 9 августа 2016 года оставить без изменений», — объявила председательствующая судья Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда.