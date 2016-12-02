«Феникс-Инвест» проиграл суд генподрядчику ЖК «Встреча» в Батайске

По словам адвоката защиты Виктора Бавыкина, застройщик не обозначил ни сроков, ни условий расторжения договора. «В первой инстанции суд рассмотрел исковое заявление «Феникс-Инвест» о признании договора расторгнутым. При этом ранее, в досудебном порядке, истец не заявлял своему генподрядчику о расторжении договора в одностороннем порядке, а предлагал лишь подписать соглашение о расторжении договора. При этом условия и сроки не были предложены и оговорены. Суд в признании договора расторгнутым отказал», — пояснил Бавыкин.