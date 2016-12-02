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«Феникс-Инвест» проиграл суд генподрядчику ЖК «Встреча» в Батайске

2 декабря 2016, 14:31
Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд в пятницу отклонил апелляционную жалобу крупной ростовской строительной компании ООО «Феникс-Инвест», требовавшей отменить решение Арбитражного суда Ростовской области и признать расторгнутым договор строительного подряда с генподрядчиком строительства жилого комплекса «Встреча» в Батайске, передает корреспондент RostovGazeta из зала суда.

«Феникс-Инвест» подал иск в Арбитражный суд Ростовской области о признании расторгнутым договора с генподрядчиком «РКС Групп». В настоящее время в суде рассматривается иск «РКС Групп»  к «Феникс-Инвесту» о взыскании порядка 70 миллионов рулей.

По словам адвоката защиты Виктора Бавыкина, застройщик не обозначил ни сроков, ни условий расторжения договора. «В первой инстанции суд рассмотрел исковое заявление «Феникс-Инвест» о признании договора расторгнутым. При этом ранее, в досудебном порядке, истец не заявлял своему генподрядчику о расторжении договора в одностороннем порядке, а предлагал лишь подписать соглашение о расторжении договора. При этом условия и сроки не были предложены и оговорены. Суд в признании договора расторгнутым отказал», — пояснил Бавыкин. 

В пятницу Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд повторно рассмотрел дело ростовского застройщика в апелляции, но апелляционную жалобу отклонил.

«Суд постановил решение Арбитражного суда Ростовской области от 9 августа 2016 года оставить без изменений», — объявила председательствующая судья Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда.



#Новости#Экономика#Денис Объедкин
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