Обгон «КамАЗа» на трассе Тюмень – Омск закончился ДТП

На федеральной трассе между городами Тюменью и Омском 1 декабря в третьем часу дня произошла массовая авария, сообщает megatyumen.ru.
В районе 263-го километра автомагистрали водитель грузового «КамАЗа», не проверив безопасность маневра, пошел на обгон.
В Госавтоинспекции Тюменской области рассказали о последствиях рискованного поступка: грузовик врезался в автогрейдер, от которого его отбросило ударом на легковые автомобили.
В ДТП пострадали иномарки Toyota Camry и Iveco, а также автомобили отечественного производства «Лада Приора» и «ВАЗ-2107».
Травмы в результате аварии получил 38-летний пассажир японского автомобиля, у него пострадали голова и лицо.