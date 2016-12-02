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Обгон «КамАЗа» на трассе Тюмень – Омск закончился ДТП

2 декабря 2016, 10:00
Шесть автомобилей стали жертвами неудачного обгона водителя «КамАЗа» на трассе Тюмень – Омск.

На федеральной трассе между городами Тюменью и Омском 1 декабря в третьем часу дня произошла массовая авария, сообщает megatyumen.ru.

В районе 263-го километра автомагистрали водитель грузового «КамАЗа», не проверив безопасность маневра, пошел на обгон.

В Госавтоинспекции Тюменской области рассказали о последствиях рискованного поступка: грузовик врезался в автогрейдер, от которого его отбросило ударом на легковые автомобили.

В ДТП пострадали иномарки Toyota Camry и Iveco, а также автомобили отечественного производства «Лада Приора» и «ВАЗ-2107».

Травмы в результате аварии получил 38-летний пассажир японского автомобиля, у него пострадали голова и лицо.

#Желтые новости#Денис Объедкин
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