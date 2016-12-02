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Ростовские общественники требуют наказывать "желтых журналистов"

2 декабря 2016, 11:28
Необходимо ввести ответственность для журналистов за громкие заголовки, травмирующих психику детей и подростков, заявила директор центра психолого-педагогической помощи города Новошахтинска "Центр "Успех" Наталья Рекаева.

"В кодекс журналистской этики расширить или добавить пункты об ответственности за раздувание или излишнее акцентирование тем, касающихся идей национализма, экстремизма и терроризма. Также применять личную ответственность журналистов за некорректную подачу информации, наносящей ущерб психике детей и подростков", - заявила Рекаева.

Также она предложила внести в учебный план факультета журналистики больше часов психологии.

Поводом для высказывания послужили события 4 октября 2016 года – в школе-интернате Новошахтинска подростки сфотографировались со вскинутой рукой, напоминающей приветствие нацистов, что вызвало шквал публикаций с громкими заголовками.

В результате проверки силовики не нашли состава преступления, заявив, что дети просто играли в игру "Покажи солнце".

#Новости#Общество#Денис Объедкин
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