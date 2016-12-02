Ростовские общественники требуют наказывать "желтых журналистов"

"В кодекс журналистской этики расширить или добавить пункты об ответственности за раздувание или излишнее акцентирование тем, касающихся идей национализма, экстремизма и терроризма. Также применять личную ответственность журналистов за некорректную подачу информации, наносящей ущерб психике детей и подростков", - заявила Рекаева.