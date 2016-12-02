Ростовские общественники требуют наказывать "желтых журналистов"

"В кодекс журналистской этики расширить или добавить пункты об ответственности за раздувание или излишнее акцентирование тем, касающихся идей национализма, экстремизма и терроризма. Также применять личную ответственность журналистов за некорректную подачу информации, наносящей ущерб психике детей и подростков", - заявила Рекаева.
Также она предложила внести в учебный план факультета журналистики больше часов психологии.
Поводом для высказывания послужили события 4 октября 2016 года – в школе-интернате Новошахтинска подростки сфотографировались со вскинутой рукой, напоминающей приветствие нацистов, что вызвало шквал публикаций с громкими заголовками.
В результате проверки силовики не нашли состава преступления, заявив, что дети просто играли в игру "Покажи солнце".