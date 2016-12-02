В Ростове продлят дорогу на Орбитальной

"Разработку планируется завершить в следующем году. Начало осуществления проекта начнется в 2018 году", - сказано в сообщении.
Напомним, житель микрорайона "Суворовского" в сервисе "Активный ростовчанин" на сайте горадминистрации попросил построить альтернативную дорогу с выходом на Орбитальную. Его обращение набрало 500 голосов, после чего его рассмотрели власти.
Уточняется, что в этом году на пересечении улицы Вавилова - проспекта Королева предусмотрели увеличение числа полос путем установки знаков и нанесения разметки.