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В Ростове продлят дорогу на Орбитальной

2 декабря 2016, 03:59
В Ростове-на-Дону специалисты разрабатывают документацию на строительство дороги, которая продлит улицу Орбитальную, сообщает горадминистрация.

"Разработку планируется завершить в следующем году. Начало осуществления проекта начнется в 2018 году", - сказано в сообщении.

Напомним, житель микрорайона "Суворовского" в сервисе "Активный ростовчанин" на сайте горадминистрации попросил построить альтернативную дорогу с выходом на Орбитальную. Его обращение набрало 500 голосов, после чего его рассмотрели власти.

Уточняется, что в этом году на пересечении улицы Вавилова - проспекта Королева предусмотрели увеличение числа полос путем установки знаков и нанесения разметки.

#Новости#Общество#Денис Объедкин
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