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Модель LADA XCODE инженеры оснастят новыми опциями

3 декабря 2016, 10:11
Инженеры "АвтоВАЗа" оснастят кроссовер LADA XCODE опциями, которые еще ни разу не использовались для отечественных авто, пишет autostat.ru.

Речь идет, в частности, об установке турбированного двигателя, полного привода и применении специальной телематической системы LADA Connect. Эта система позволяет объединить автомобиль, мобильные устройства владельца, а также навигационные, информационные и развлекательные систему. Управлять ею пользователь сможет при помощи специального приложения в своем смартфоне.

Кроме того, новый кроссовер может получить уникальную автоматическую систему экстренного торможения, систему автоматической парковки и круиз-контрол, обладающий функцией поддерживать дистанцию до автомобиля, идущего впереди.


#Новости#Технологии#Денис Объедкин
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