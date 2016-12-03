Модель LADA XCODE инженеры оснастят новыми опциями

Речь идет, в частности, об установке турбированного двигателя, полного привода и применении специальной телематической системы LADA Connect. Эта система позволяет объединить автомобиль, мобильные устройства владельца, а также навигационные, информационные и развлекательные систему. Управлять ею пользователь сможет при помощи специального приложения в своем смартфоне.