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Новогодняя подсветка появилась на мусоровозах в Ростове

4 декабря 2016, 15:17
Праздничной иллюминацией и поздравлением с новым годом оборудовали все мусороуборочные машины в Ростове-на-Дону, сообщил в четверг замглавы администрации города по вопросам ЖКХ Владимир Арцыбашев.

Выпустить на дороги Ростова мусоровозы с новогодней подсветкой в прошлом году запретили в ГИБДД. "Им лишь бы ничего не делать", — отметил Арцыбашев, добавляя, что главным аргументом против было якобы несоответствие расцветки государственному регламенту.

По ГОСТу можно устанавливать передние световые приборы с огнями белого, желтого или оранжевого цвета и световозвращающие приспособления (катафоты, фликеры, улучшающие видимость пешехода) белого цвета. Фонари заднего хода и подсветка на госномере могут быть только белыми. Иные световые приборы сзади – красного, желтого или оранжевого цвета, а световозвращающие приспособления только красного.

В Ростове же мусоровозы украсили светотехникой синего цвета.

#Новости#Общество#Денис Объедкин
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