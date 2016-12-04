Новогодняя подсветка появилась на мусоровозах в Ростове

Выпустить на дороги Ростова мусоровозы с новогодней подсветкой в прошлом году запретили в ГИБДД. "Им лишь бы ничего не делать", — отметил Арцыбашев, добавляя, что главным аргументом против было якобы несоответствие расцветки государственному регламенту.
По ГОСТу можно устанавливать передние световые приборы с огнями белого, желтого или оранжевого цвета и световозвращающие приспособления (катафоты, фликеры, улучшающие видимость пешехода) белого цвета. Фонари заднего хода и подсветка на госномере могут быть только белыми. Иные световые приборы сзади – красного, желтого или оранжевого цвета, а световозвращающие приспособления только красного.
В Ростове же мусоровозы украсили светотехникой синего цвета.