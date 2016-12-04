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Ученые нашли останки прекрасной египетской царицы Нефертари

4 декабря 2016, 08:33
Археологи выяснили, что скорее всего, мумифицированные ноги, которые хранятся музее в Турине, могут принадлежать царице Нефертари, жене фараона Рамсеса II Великого, информирует интернет-издание Seeker.

Останки нашел в гробнице царицы Нефертари специалист из Италии Эрнесто Скиапарелли. Усыпальницу разграбили мародеры и части мумий были разбросаны по гробнице, поэтому археологи не могли сказать точно, какие из них принадлежат древней красавице.

Швейцарские ученые проанализировали мумифицированные ноги и сопоставили факты. Останки принадлежали женщине, которая скончалась в возрасте от 40 до 50 лет. Это совпадает с тем фактом, что царица умерла примерно в 45 лет. Кроме того, исследование показало, что женщина, которой принадлежат найденные ноги, должна была быть не ниже 1,6 метра, что тоже подходит описанию Нефертари.

Но, поскольку, останки не годятся для ДНК-теста, утверждать с точностью до 100%, что ноги принадлежат великой царице, невозможно.

#Новости#Технологии#Денис Объедкин
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