Ученые нашли останки прекрасной египетской царицы Нефертари

Швейцарские ученые проанализировали мумифицированные ноги и сопоставили факты. Останки принадлежали женщине, которая скончалась в возрасте от 40 до 50 лет. Это совпадает с тем фактом, что царица умерла примерно в 45 лет. Кроме того, исследование показало, что женщина, которой принадлежат найденные ноги, должна была быть не ниже 1,6 метра, что тоже подходит описанию Нефертари.

