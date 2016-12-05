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Донские поисковики откопают самолет "ЯК" времен ВОВ

5 декабря 2016, 06:44
В Куйбышевском районе Ростовской области 24 декабря запланировано провести раскопки самолета "ЯК", который рухнул во время войны, сообщается в соцсети "ВКонтакте" в группе "Поисковое объединение Миус-Фронт".

"Эти мероприятия пройдут в ходе закрытия поискового сезона в 2016 году. Также планируется печь картошку и пить чай из самовара", - сказано в сообщении.

Уточняется, что сбор пройдет с 08.00 мск. Поучаствовать может любой желающий.

#Новости#Общество#Денис Объедкин
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