Донские поисковики откопают самолет "ЯК" времен ВОВ
5 декабря 2016, 06:44
В Куйбышевском районе Ростовской области 24 декабря запланировано провести раскопки самолета "ЯК", который рухнул во время войны, сообщается в соцсети "ВКонтакте" в группе "Поисковое объединение Миус-Фронт".
"Эти мероприятия пройдут в ходе закрытия поискового сезона в 2016 году. Также планируется печь картошку и пить чай из самовара", - сказано в сообщении.
Уточняется, что сбор пройдет с 08.00 мск. Поучаствовать может любой желающий.