Машина скорой упала с обрыва из-за отсутствия ограждений в Ростове

В Ростове-на-Дону на пересечении улицы Трудящихся и переулка Кавалерийского в воскресенье машина скорой упала в обрыв из-за отсутствия знаков и ограждений, сообщил местный житель в сервисе "Благоустройство города" на сайте горадминистрации.

"Третью зиму подряд с горы слетают машины. Всего их было шесть, в том числе машина полиции. Сотрудники могли погибнуть", - сказано в сообщении. Ростовчанин уточнил, что власти города ничего не предпринимают.

