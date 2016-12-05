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Машина скорой упала с обрыва из-за отсутствия ограждений в Ростове

5 декабря 2016, 10:31
В Ростове-на-Дону на пересечении улицы Трудящихся и переулка Кавалерийского в воскресенье машина скорой упала в обрыв из-за отсутствия знаков и ограждений, сообщил местный житель в сервисе "Благоустройство города" на сайте горадминистрации.

"Третью зиму подряд с горы слетают машины. Всего их было шесть, в том числе машина полиции. Сотрудники могли погибнуть", - сказано в сообщении.

Ростовчанин уточнил, что власти города ничего не предпринимают.


#Новости#Происшествия#Денис Объедкин
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